13 сентября будет отмечаться Всемирный день оказания первой помощи. Заведующий анестезиологическим отделением АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Смирнов в разговоре с РИАМО рассказал, что первая медицинская помощь часто становится решающим фактором между жизнью и смертью человека, которому она потребовалась.

Почему первая помощь — это важно?

«Оказание первой помощи часто становится решающим фактором между жизнью и смертью. По данным Всемирной организации здравоохранения, правильное оказание первой помощи способно снизить смертность среди пострадавших почти вдвое», — рассказал Смирнов.

По словам врача, владеть базовыми знаниями первой помощи полезно любому человеку независимо от возраста и профессии. Это позволяет избежать осложнений, уменьшить тяжесть последствий травмы и сохранить жизнь пострадавшему.

Что входит в первую помощь?

Первая медицинская помощь включает ряд простых, но жизненно важных мероприятий. Например, оценка состояния пострадавшего и степени опасности окружающей обстановки.

Обеспечение проходимости дыхательных путей и восстановление дыхания (при необходимости — искусственное дыхание), остановка кровотечения и наложение повязок — то, от чего напрямую зависит человеческая жизнь.

В первую медицинскую помощь также входят:

иммобилизация поврежденных конечностей при переломах;

постоянный контроль за состоянием пострадавшего вплоть до приезда специалистов скорой помощи;

поддержание общего состояния пострадавшего до прибытия квалифицированной медицинской помощи.

При этом стоит помнить, что первая помощь является лишь временной мерой и не заменяет профессиональной медицинской помощи, однако существенно увеличивает вероятность успешного выздоровления.

Как овладеть навыками первой помощи?

На сегодняшний день все желающие овладеть навыками оказания первой медицинской помощи могут пройти специальные курсы от местного отделения Красного креста и Красного полумесяца. В Сети много онлайн-курсов на образовательных площадках на эту тему.

«Приложения, созданные специалистами МЧС России, такие как приложение министерства которое доступно бесплатно и содержит пошаговые инструкции по действиям в различных экстремальных ситуациях. Пройдя обучение и повысив свою готовность помогать другим, мы сможем сделать нашу среду чуть спокойней и гуманней, заботясь о здоровье и благополучии всех вокруг. Давайте вместе сделаем мир немного безопаснее и добрее, уделяя внимание таким важным вопросам, как здоровье и безопасность окружающих», — добавил Смирнов.