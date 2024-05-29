Врач назвала старинное правило трех «Т», которое поможет справиться с мигренью

Терапевт Ольга Чиркова заявила, что старинным и эффективным средством от мигрени является правило «ТТТ» — тепло, темнота и тишина. Тем не менее, по словам врача, снять боль от мигрени на пике почти невозможно, сообщает NEWS.ru .

Врач обратила внимание, что после приступа мигрени пациент может приходить в себя вплоть до двух суток. Все это время у человека могут быть тяжесть в голове, диспепсии и слабость.

«Промежутки между приступами исключительно индивидуальны — от одного раза в несколько лет до многократно в месяц», — добавила Чиркова.

По словам терапевта, до сих пор неизвестно, в силу каких именно причин у людей возникают мигрени. Если недуг перейдет в хроническую форму, то приступы могут настигать человека даже по 15 раз в месяц.

Мигренью и схожими расстройствами страдают 15% населения, подчеркнула Чиркова. Чаще всего она появляется у «людей умственного труда», которые склонны впадать в тревожность.