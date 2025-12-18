Врач назвала симптомы, при которых нельзя лечиться «таблетками от изжоги»

Врач Кашух: боль или изжога чаще двух раз в неделю — повод пойти к специалисту

Если дискомфорт в животе повторяется чаще двух раз в неделю или появляются тревожные признаки вроде тошноты, снижения веса и трудностей при глотании, необходимо обратиться к врачу, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Прием безрецептурных препаратов «от изжоги» или «от боли в желудке» — лишь маскировка симптома. Такие лекарства действительно приносят облегчение на время, но если игнорировать симптомы, можно упустить время и спровоцировать развитие заболевания», – сказала Кашух.

Она добавила, что нужно обязательно обратиться к врачу, если любой дискомфорт в животе стал регулярным.

«Тревожные признаки — боль или изжога, возникающие чаще двух раз в неделю, ощущение тяжести после каждого приема пищи, тошнота, необъяснимое снижение веса, трудности при глотании. При появлении любого из этих симптомов, стоит обратиться к врачу. Иногда бывает достаточно исключить острое и жирное, ограничить кофе и алкоголь», – отметила врач.

Кашух уточнила, что если диета не помогает, гастроэнтеролог подберет эффективное лечение.

«Скорой медицинской помощи требуют острая боль, обильная рвота, стул черного цвета или с вкраплениями крови. Эти симптомы могут указывать на опасные для жизни состояния, откладывать визит к врачу в этом случае нельзя», – подчеркнула специалист.