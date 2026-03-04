Врач назвала простые способы похудеть без жестких диет

Снижение веса чаще зависит не от строгих диет, а от постепенных изменений образа жизни, сообщила РИАМО гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Борьба с лишним весом прежде всего связана не со строгими диетами, а с постепенными изменениями образа жизни. Большое значение имеет регулярное движение. Даже умеренная физическая активность — прогулки, плавание, поездки на велосипеде — помогает поддерживать нормальный обмен веществ и способствует расходу энергии», — сказала Кашух.

Она добавила, что важную роль играет и характер питания. Рекомендуется соблюдать стабильный режим приемов пищи, не пропускать их и отдавать предпочтение продуктам, богатым питательными веществами: овощам, фруктам, цельнозерновым продуктам, а также нежирным источникам белка.

«Распределение продуктов желательно проводить по принципу „гарвардской тарелки“. При этом полезно ограничивать употребление сильно переработанных продуктов, фастфуда, сладких напитков и большого количества сахара», — отметила врач.

Кашух уточнила, что на массу тела могут влиять и такие факторы, как сон и уровень стресса. Недостаток сна и длительное эмоциональное напряжение способны нарушать баланс гормонов, регулирующих чувство голода и насыщения, что повышает вероятность переедания.

«Поддержанию здорового веса также способствуют простые ежедневные привычки: больше двигаться в течение дня, пить достаточное количество жидкости и обращать внимание на размер порций. Постепенные изменения такого рода помогают снизить риск ожирения без жестких ограничений и радикальных диет», — резюмировала специалист.

