Врач назвала простые ритуалы для снятия симптомов аллергии

«Гигиенические процедуры могут значительно облегчить симптомы аллергии. За день на коже и волосах оседают десятки тысяч частиц пыльцы, ночью они продолжают раздражать дыхательные пути. Большая их часть остается на волосах, поэтому вечерний душ обязательно должен сопровождаться мытьем головы», — сказала Филева.

Она добавила, что промывание носа — тоже эффективная процедура, но только при правильном выполнении. Нельзя использовать для этого обычную воду, делать резкие впрыскивания.

«Идеальный раствор — изотонический, подогретый до температуры тела. Наклон головы должен составлять примерно 45 градусов — так жидкость не попадет в слуховую трубу. Промывать нужно каждую ноздрю отдельно, не создавая избыточное давление. Противопоказано промывать нос под давлением при воспалительных заболеваниях уха, перфорации барабанной перепонки. Если есть проблемы с ушами, нужно предварительно проконсультироваться с врачом», — рассказала врач.

Филева отметила, что обе процедуры удаляют аллергены и уменьшают отек слизистой оболочки носа.

«Но нужно учитывать, что при средней и тяжелой формах аллергии они выступают лишь как дополнение, а не как замена лечению. Если симптомы мешают спать или работать, нужно обратиться к врачу и подобрать медикаментозную терапию», — заключила специалист.