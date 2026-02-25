Врач назвала быстрые способы взбодриться в офисе

Невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, как быстро повысить работоспособность в офисе без вреда для здоровья, сообщает RT .

Самый простой способ взбодриться — выпить стакан прохладной воды. Даже легкое обезвоживание снижает концентрацию и вызывает усталость.

«Если нужен тонизирующий эффект без кофе, отличным выбором станет зеленый чай: он содержит не только небольшое количество кофеина, но и L-теанин — аминокислоту, которая способствует улучшению мозговой активности и может уменьшить тревожность без эффекта сонливости», — рассказала Демьяновская.

По словам специалиста, подойдут и травяные чаи с мятой или имбирем. А вот сладкие газировки и соки лучше исключить.

«Резкий подъем уровня глюкозы крови даст сначала кратковременный прилив сил, который быстро сменится еще большим упадком», — предупредила врач.

В качестве перекуса она посоветовала горсть орехов или темный шоколад с содержанием какао не менее 75%. Такие продукты обеспечивают более стабильный приток энергии.

Однако наибольший эффект дает движение.

«Самый простои и действенный способ — на 15–20 минут выйти на улицу и пройтись быстрым шагом. Если такой возможности нет, можно сделать небольшую разминку прямо на рабочем месте», — пояснила эксперт.

Также быстро освежает умывание холодной водой или холодный компресс на шею и запястья, где проходят крупные сосуды.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.