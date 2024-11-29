Врач напомнил, что ВИЧ не передается через поцелуй, посуду и белье

Поцелуй, посуда, постельное белье и тому подобное не являются источниками ВИЧ-инфекции, так как для заражения необходимо попадание вируса непосредственно в кровь, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Бытовым путем заразиться ВИЧ нельзя. Для передачи инфекции требуется биологическая жидкость, которая попадёт в кровь. ВИЧ через слюну не передается. Поцелуй, посуда, постельное бельё и т. п. не являются источниками инфекции», — сказал Неронов.

Он добавил, что ВИЧ до настоящего времени пока неизлечим. Однако при своевременной постановке диагноза можно вовремя назначить противовирусную терапию, что даст возможность значительно замедлить развитие заболевания и продлить «светлый период» на десятилетия.

«В человеческой природе много различных фобий и анализ на ВИЧ не исключение. Большинство людей не хотят знать о состоянии своего организма из страха обнаружения скрытой проблемы. Отсюда и народная мудрость: „Гром не грянет — никто не перекрестится“», — отметил терапевт.

Неронов подчеркнул, что нужно думать не только о себе, но и о близких людях, поэтому обследования на социально значимые заболевания необходимы. А для работы с людьми — обязательны.

«ВИЧ — это непростая инфекция. Она поражает иммунные клетки, которые участвуют в формировании иммунного ответа, поэтому создание вакцины — непростое дело. Однако и в этом направлении работы активно ведутся. Уже сейчас существуют противовирусные схемы терапии, которые, как отмечалось выше, существенно влияют на развитие инфекции», — рассказал врач.

Он заключил, что крайне важно помнить о возможных путях заражения, минимизировать риски и регулярно проходить обследования, особенно если риск все-таки присутствует.

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается по всему миру 1 декабря, в соответствии с решением ВОЗ и решением Генассамблеи ООН, принятыми в 1988 году. Эта дата служит делу укрепления усилий общества по борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции и СПИДа, распространяющейся по всем регионам мира.