Врач Мурашкина: при физиотерапии нельзя опираться на чужой опыт лечения

Каждый организм уникален, и реакции на физиотерапию могут различаться. Врач подбирает процедуры индивидуально с учетом показаний и противопоказаний, учитывая конкретное заболевание и его стадию, сообщила РИАМО врач-физиотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгения Мурашкина.

«Самолечение на основе чужого опыта может быть неэффективным и даже опасным», — подчеркнула Мурашкина.

Она уточнила что организм человека меняется, и причины заболеваний могут быть разными. Даже если метод помог человеку ранее, это не гарантирует, что он будет эффективен в другой ситуации. Врач учитывает изменения в организме и выбирает оптимальное лечение на текущий момент.

Кроме того, по мнению специалиста, неэффективность одного метода не означает, что другие не помогут. Разные методы работают по-разному, и важно продолжать искать подходящий для каждого.

«Непереносимость одного метода не означает, что физиотерапия в целом вам не подходит. Каждый метод имеет свои особенности, и врач может подобрать альтернативные процедуры. Важно сообщать врачу о любых побочных эффектах для корректировки лечения», — заключила доктор.