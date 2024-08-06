Врач МОНИИАГ рассказала, как снизить риск невынашивания беременности

Одной из наиболее частых причин невынашивания беременности врачи называют наличие у будущей мамы «скрытых» инфекций. Самыми распространенными считают хламидии, уроплазму, микоплазму, вирус простого герпеса 1 и 2 типа и цитомегаловирус. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Никак не проявляющие себя в обычной жизни инфекции могут приводить к снижению общей сопротивляемости организма, повышать риск присоединения других инфекционных заболеваний во время беременности и вызывать воспалительные изменения в женских органах. Их отрицательное влияние распространяется и на формирующегося малыша и плаценту, а в условиях воспаления выше риски кровотечения и выкидыша.

«Наличие у будущей мамы перечисленных инфекций грозит внутриутробным инфицированием плода. Это может проявляться самыми разными симптомами: от высыпаний на коже до внутриутробных пневмоний, которые требуют продолжительного лечения», — сказала научный сотрудник МОНИИАГ, врач акушер-гинеколог Валерия Сибряева.

Врач отметила, что любой женщине, планирующей рождение детей, желательно пройти обследование на наличие перечисленных инфекций, так как во время беременности в ее организме происходит естественное снижение местного иммунитета, что создает условия для проявления имеющихся у нее ранее «скрытых» инфекций.

Кроме того, обязательно необходимо поставить в известность врача, если инфекции были выявлены ранее, ведь даже при благоприятном течении беременности риски, связанные с герпетической, микоплазменной и другими инфекциями, сохраняются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.