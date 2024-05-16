Врач-косметолог заявила, что «инъекции красоты» не вызывают зависимости

Зависимость от «инъекций красоты» может быть только психологической, сообщила РИАМО врач-косметолог клиники DEGA Екатерина Шостак.

«Ни один из сертифицированных препаратов для мезотерапии, биоревитализации, ботулинотерапии не может вызвать зависимость. Зависимость может быть только психологическим фактором», — сказала Шостак.

Она добавила, что после процедур кожа пациентов становится более увлажненной, упругой, разглаживаются морщины, уменьшаются темные круги под глазами.

«Конечно, это не может не нравиться пациентам. Если это одна инъекция в рамках мезотерапии или биоревитализации, то эффект длится иногда до трех месяцев. Эффект от ботулинотерапии длится от трех до шести месяцев», — рассказала косметолог.

Она уточнила, что потом все возвращается к близкому к исходному состоянию. Пациенты быстро привыкают, что их лицо может быть свежее и красивее.