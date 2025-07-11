Врач Кашух: шоколад может вызывать бессонницу, изжогу и даже мигрень

Шоколад содержит сахар, кофеин и жиры, которые при чрезмерном употреблении могут провоцировать проблемы с весом, зубами, сном, а у чувствительных людей — даже головную боль, сообщила РИАМО кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«О вреде сладостей каждый знает с детства: всем нам говорили, что от конфет болят зубы, а еще может испортится фигура. Главный «виновник» всех этих побочных эффектов — сахар. В молочном и белом шоколаде его особенно много, в горьком меньше, но все равно есть», – сказала Кашух.

Она добавила, что чрезмерное употребление сахара приводит к развитию кариеса, увеличивает риск ожирения, сахарного диабета.

«Пальмовое и кокосовое масло, которые входят в состав многих десертов, негативно сказывается на состоянии сосудов. Не стоит забывать о влиянии кофеина: в 100 граммах темного шоколада его примерно столько же, сколько в чашке эспрессо, — не меньше 80 мг. Такой кофеиновый допинг может повышать тревожность, вызывает нервозность и бессонницу», – предупредила врач.

Кашух отметила, что у некоторых людей из-за шоколада может появиться изжога.

«Кроме того, многие люди с мигренями утверждают, что шоколад выступает триггером головной боли. Предположительно, это связано с фенилэтиламином, который содержится в шоколаде и расширяет сосуды», – рассказала гастроэнтеролог.

Ежегодно 11 июля все любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. Этот праздник был придуман и впервые проведен в 1995 году французами.