Врач из Москвы рассказал, почему пришел работать на подмосковную скорую

«В молодости получил высшее медицинское образование. Но всю жизнь работал в другой, очень серьезной, сфере экономики. В медицину решил вернуться, когда началась пандемия коронавирусной инфекции. Нужно было помогать коллегам спасать людей. Прошел аккредитацию, восстановил медицинский сертификат и стал работать на «скорой» в Москве. Но за полвека жизни устал от шумного и большого города. В семье мы приняли решение — жить и работать в Подмосковье. Выбрали тихий и спокойный Можайск», — поделился врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Михаил Родионов.

С 2021 года московский медик работает на Можайской подстанции в выездной бригаде. Врач Родионов — отличный семьянин: у него пятеро детей и двое внуков. Живет с семьей на съемной квартире в пригороде Можайска: по губернаторской программе он, как и другие иногородние специалисты-медики, получает ежемесячную компенсацию за аренду жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.