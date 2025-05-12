Врач из Гвинеи-Бисау ведет прием пациентов в Сергиево-Посадской больнице

В поликлинике № 1 на ул. Леонида Булавина в Сергиевом Посаде приступил к работе врач-терапевт — прибыл он из Западной Африки, из Гвинеи-Бисау, многоконфессионального государства, в котором с должным уважением относятся к людям разных национальностей и рас. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

К новому медицинскому работнику выстраивается очередь. Сергиевопосадцы с удовольствием общаются с иностранным специалистом.

Иностранные врачи и раньше работали в поликлиниках и больницах — это обычная практика обмена специалистами с дружественными государствами. К нам приезжают работать из Афганистана, стран Африки; это было характерно как для времен СССР, так и для настоящего времени.

Пандемия COVID-19 увеличила число иностранных врачей, поскольку возникла острая нехватка кадров, и отечественное здравоохранение мобилизовало все доступные ресурсы. Иностранные врачи охотно приезжают учиться и работать в Россию, где они набираются опыта, помогая восполнить кадровый дефицит.

Уссумани Жау окончил Ульяновский государственный университет в прошлом году. Он учился шесть лет, включая подготовительный факультет, который позволил ему усовершенствовать знание русского языка. Уссумани признается, что русский язык непростой, поэтому в свободное время он занимается самообразованием: смотрит видео и работает над грамматикой. Несмотря на сложность, он считает русский язык благозвучным. В целом же россияне ему кажутся близкими по духу людьми.

«Искал работу через известный сайт. В приоритете было несколько условий: коллектив, условия труда, зарплата и система поощрений. После собеседования с главным врачом Сергиево-Посадской больницы был принят на работу. Коллектив в первой поликлинике очень хороший, меня называют „доктор Жау“, и мне это нравится. Планирую повышать квалификацию. В Сергиево-Посадский округ приехал чтобы учиться и набраться опыта. В нашей профессии без опыта никак нельзя», — считает молодой человек.

В целом он положением вещей доволен. Сергиев Посад ― город для проживания комфортный, компактный. Это не Москва, где на одну дорогу от дома до работы и обратно можно закладывать смело несколько часов. Вот только климат нашей полосы дается Жау нелегко: здесь холодно, и приходится привыкать.

«Нет плохой погоды, есть плохая одежда», — шутит врач. Так рассуждают русские люди, и это философское отношение также близко доктору из Гвинеи-Бисау.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.