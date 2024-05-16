Врач-иммунолог МОЦОМДа рассказал о лечении бронхиальной астмы у детей

В раннем возрасте на астму могут указывать возникающие при простудах приступообразный кашель, свисты в груди и одышка. После простуды у ребенка в течение 2-3 недель может сохраняться покашливание, особенно при смехе, активных играх, вдыхании холодного воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Как отмечает Алексей Нестеркин, заведующий детским консультативно-диагностическим центром (КДЦ), врач-педиатр, врач аллерголог-иммунолог Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), самое важное — это выявлять факторы, агенты, которые провоцируют обострение, появление симптомов астмы, и, конечно, стараться избегать их воздействия. Помогает в этой ситуации ведение пищевого дневника — фиксирование каких-либо симптомов после приема нового продукта или лекарства.

«Для постановки диагноза «бронхиальная астма» у детей собирают семейный и аллергологический анамнез, проводят физикальный осмотр, назначают инструментальные и лабораторные обследования. Также используют аллергологические тесты: кожная проба или взятие крови на определение специфических иммуноглобулинов E. Детям старше 5-6 лет проводят спирометрию — инструментальное обследование для оценки функций внешнего дыхания», — объясняет специалист.

Доктор подчеркивает, что диагноз сохраняется на протяжении всей жизни. Но с помощью современных методов лечения болезнь можно сделать управляемой вплоть до полного исчезновения симптомов. Для этого нужно наблюдаться у врача, своевременно проходить лечение.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.