Врач Гильбоа: предсказать эпилепсию до первого приступа невозможно

«Примерно 1% населения страдает от эпилепсии. У многих это хроническое заболевание, однако как дети, так и взрослые могут быть излечены или со временем заболевание может пройти само по себе. Эпилепсия может проявиться в любом возрасте. Некоторые формы возникают только у младенцев или детей младшего возраста и в таких случаях могут пройти самостоятельно», — сказала Гильбоа.

Врач подчеркнула, что если заболевание начинается после полового созревания, то шанс полного излечения ниже, и чаще всего эпилепсия остается под контролем только благодаря медикаментам.

«Существует генетическая предрасположенность к эпилепсии. Если у родителя есть эпилепсия, риск рождения ребенка с таким же диагнозом значительно выше среднего, хотя и не достигает 50%. Также известны специфические гены, вызывающие приступы или саму эпилепсию, и некоторые из них передаются по наследству, а некоторые возникают в результате мутаций у конкретного человека», — пояснила заведующая отделением.

Также Гильбоа добавила, что существуют так называемые «самоограничивающиеся» формы эпилепсии, которые чаще всего проявляются у младенцев или детей дошкольного возраста и могут пройти самостоятельно без лечения.

Во всем мире 26 марта отмечается «Фиолетовый день» или День больных эпилепсией. Целью этого ежегодного международного мероприятия является повышение осведомленности о заболевании эпилепсией.