Врач-диетолог рассказала о полезных напитках в жару

Диетолог Виктория Безнебеева рассказала в интервью газете «Вечерняя Москва» сказала, что в жаркую погоду не стоит употреблять молочные коктейли и газированные напитки. Они вызывают обезвоживание и содержат слишком много калорий.

Кроме того, в молочных коктейлях при высокой температуре не остается пробиотиков, витаминов и полезных питательных веществ. Такие продукты быстро портятся и могут привести к пищевому отравлению.

По ее словам, самое лучшее в жару – это простая или газированная вода, компот и травяные чаи. При этом популярные в больших городах айс-кофе со льдом не сможет достаточно утолить жажду.

«Еще один подходящий вариант – холодный чай с травами и почти без сахара. Выбирая напиток в магазине, имеет смысл отдавать предпочтение без сахара, кофеина и таурина, они плохо влияют на сердце», - добавила диетолог.

Хорошо подходят для жары домашние лимонады, но важно не добавлять в них сахарные сиропы, а использовать мяту, лайм или кусочки летних ягод, заключила врач.