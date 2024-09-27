Врач-дерматовенеролог Подмосковья рассказала о способах улучшения состояния кожи

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Добиться красивой и здоровой кожи можно с помощью множества различных процедур, от классических до инновационных, учитывающих особенности типа кожи и ее потребности. Для достижения желаемых результатов следует подобрать оптимальный уходовый комплекс. А какие именно комплексы существуют рассказала заведующая Клинским филиалом Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории Галина Кулигина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Оптимальный уходовый комплекс включает в себя:

Пилинг — эффективная процедура, которая удаляет мертвые клетки, улучшая текстуру и цвет лица. Он может быть как химическим, так и механическим. Химический пилинг использует кислоты для глубокого очищения, тогда как механический пилинг выполняется с помощью специальных скрабов или аппаратов.

Массаж лица, способствующий улучшению кровообращения, помогает насытить кожу кислородом и питательными веществами. Этот процесс также стимулирует лимфоотток, уменьшая отеки и придавая лицу свежий вид.

Увлажняющие маски, которые играют важную роль в поддержании гидратации кожи. Они могут содержать различные активные ингредиенты, такие как гиалуроновая кислота, коллаген и витамины, которые питают и восстанавливают кожу.

Процедуры с использованием ретинола, активизирующие обновление клеток и уменьшающие морщины.

Лазерная терапия и микродермабразия — профессиональные процедуры, которые помогают бороться с пигментацией и акне.

«Важно учитывать индивидуальные особенности кожи, а также консультироваться с врачом-дерматовенерологом и врачом-косметологом перед началом любых манипуляций. Сочетание правильного ухода, здорового питания и образа жизни поможет значительно улучшить состояние кожи», — сообщает заведующий Клинским филиалов Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории Галина Кулигина.

Для получения персональных рекомендаций по данному вопросу, можно обратиться в консультативно-диагностическое отделение ближайшего филиала учреждения. Запись возможна онлайн через портал «Здоровье» zdrav.mosreg.ru.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.