Врач Чернышова рассказала о паразитах в суши

Врач-терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова предупредила, что сырая рыба в суши может содержать паразитов и бактерии. Она рассказала, как снизить риск заражения, сообщает «Вечерняя Москва» .

По словам Чернышовой, чрезмерное употребление блюд из сырой рыбы может привести к паразитарным заболеваниям. Чаще гельминты встречаются в речной рыбе, но могут быть и в морской. Наименьший риск связан с рыбой из рыбных хозяйств, где ее выращивают в контролируемых условиях и кормят специальным кормом.

«Чаще паразиты живут в речной рыбе, но могут встречаться и в морской. Меньше всего риска от рыбы, выращенной в рыбном хозяйстве, потому что ее содержат в специальных условиях и кормят кормом», — сообщила Чернышова.

Кроме того, суши могут стать причиной кишечных инфекций. Источником заражения способна быть не только рыба, но и персонал заведения.

«Если зараженный человек нарезал рыбу, бактерии попадут на все кусочки, которых он касался. Соответственно, вся партия продукта будет испорчена», — пояснила врач.

Чтобы минимизировать риски, специалист рекомендовала выбирать вегетарианские роллы с авокадо и огурцом. По ее словам, в этом случае вероятность заражения гельминтами и инфекциями практически сводится к нулю.

