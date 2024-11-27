Врач Белоусов рассказал о смертельной дозе чая

Смертельная доза чая зависит от содержания кофеина в конкретном виде чая, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«Смертельная доза кофеина для человека составляет примерно 10 г — это эквивалентно 100 чашкам кофе. Однако в случае чая смертельная доза будет зависеть от содержания кофеина в конкретном виде чая», — сказал Белоусов.

Он разъяснил, что черный чай содержит около 40–70 мг кофеина на чашку, а зеленый — около 20–45 мг на чашку.

«Для достижения потенциально опасной дозы нужно выпить огромное количество чая за короткий промежуток времени. Хотя случаи смерти от потребления чая крайне редки, они все же возможны при чрезмерном употреблении и наличии других факторов, например, предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям», — отметил врач.

Он заключил, что важно помнить о разумной умеренности в потреблении чая и следить за своим состоянием здоровья.