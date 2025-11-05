Вплоть до непроходимости: врач рассказал об опасности бабл-ти

Врач-хирург Скандинавского центра здоровья Дмитрий Монахов заявил, что популярный напиток с тапиоковыми шариками — бабл-ти может быть опасен для кишечника и вызывать непроходимость, сообщает Газета.ru .

«Тапиоковые шарики изготавливаются из крахмала, который при охлаждении становится клейким и плохо переваривается. При употреблении большого количества напитка шарики не успевают полностью размягчиться и продвинуться по кишечнику. Они слипаются между собой, образуя плотный комок, напоминающий густой цемент», — сказал доктор.

По его словам, со временем этот комок задерживается в тонком кишечнике, блокируя его нормальное функционирование и продолжая абсорбировать жидкость. Это вызывает рост давления на стенки кишечника, приводя к развитию кишечной непроходимости.

Введение льда и охлажденного молока делает консистенцию более плотной. При низких температурах крахмал утрачивает способность к расщеплению под воздействием ферментов, а молочная основа увеличивает густоту напитка. Как следствие, шарики слипаются быстрее, формируя плотную субстанцию, которую кишечнику сложно продвигать.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.