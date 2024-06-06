ВОЗ: в Мексике умер первый зараженный птичьим гриппом человек

В Мексике официально зарегистрировали первый случай заражения птичьим гриппом

В Мексике официально зарегистрировали первый случай заражения человека птичьим гриппом, больной скончался, пишет РИА Новости .

Центр по Международным медико-санитарным правилам в Мексике передал официальную информацию во Всемирную организацию здравоохранения.

59 летний заразившийся мужчина жаловался на высокую температуру затрудненность дыхания, диарею, тошноту и общее недомогание.

Пациент обратился за медицинской помощью, но "скончался из-за осложнений, вызванных его состоянием". Анализы подтвердили наличие у него птичьего гриппа, сказано в статье.