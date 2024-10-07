Воробьев посетил открытие центра постинтернатного сопровождения слепоглухих

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и статс-секретарем — замминистра обороны РФ Анной Цивилевой посетил открытие Семейного центра им. А. И. Мещерякова в Сергиево-Посадском округе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В центре постинтернатного сопровождения слепоглухих могут постоянно проживать 100 человек от 18 до 40 лет. Также участники СВО имеют возможность проходить здесь реабилитацию. Воробьев отметил, что учреждение создано для помощи людям, которые оказались в сложной ситуации и хотят получить профессию и творить добро.

«Сегодня мы имеем возможность представить им всю необходимую инфраструктуру, а самое главное — преподавателей, которые смогут научить, объяснить, позаботиться. Наша задача — сделать все, чтобы каждый квадратный метр этого учреждения работал и приносил пользу. Хочу поблагодарить всех, кто стоял у истоков создания центра. В свое время мы обращались с этой идеей к нашему президенту и получили поддержку», — заявил Воробьев.

Как появился центр Мещерякова

Учреждение уникальное и является единственным в стране. Его построили рядом с Сергиево-Посадским семейным центром, созданным в 1962 году, где воспитываются дети с потерей слуха. Специальные программы были разработаны под руководством известного ученого Александра Мещерякова. Чтобы работать с особенными детьми, педагоги прошли дополнительную подготовку.

После выпуска из дома-интерната воспитанники нуждались в дальнейшем сопровождении и социализации, поэтому появился центр постинтернатного сопровождения слепоглухих. Патриарх Кирилл в присутствии Андрея Воробьева 8 октября 2017 года совершил чин освящения закладного камня на месте строительства.

Центр строился за счет Подмосковья, также содействие оказывала Троице-Сергиева Лавра. Президент РФ поручил выделить средства из федерального бюджета на капремонт здания интерната.

Патриарх Кирилл признался, что увиденное сегодня произвело на него сильное впечатление. По его словам, здание построено с любовью и уважением к тем, кто будет здесь учиться.

«Главное, что, конечно, поражает — это подвиг людей, которые лишены каких-то возможностей: кто-то не видит, кто-то не слышит, кто-то имеет другой недуг. Вот можно обладать прекрасным слухом, зрением, физической силой и быть глубоко несчастным человеком. А бывает, наоборот — если внутри человека царят покой, мир, любовь, то он может быть счастлив даже тогда, когда имеет физические ограничения», — высказался патриарх.

О центре

Общая площадь учреждения — 17,5 тыс. кв. м. Здесь есть не только жилые здания и мастерские, но и реабилитационный и медицинские блоки, бассейн, библиотека, актовый и спортивный залы. Специалисты создали общественные пространства внутреннего двора и безбарьерную среду.

Цивилева рассказала, что в реабилитационном центре будут проходить обучение и восстановление в том числе и участники СВО, ветераны боевых действий, которые получили тяжелые ранения. Что касается детей, важно, чтобы они могли получить новые специальности, которые помогут им социализироваться.

«Большую поддержку в этом окажет Российская государственная специализированная академия искусств, которая готовит студентов с ограниченными физическими возможностями — это художники, артисты, дизайнеры, архитекторы и многие другие направления», — добавила Цивилева.

Обучение в центре будет вестись по 12 специальностям. Среди них ткач, швея, плотник, кухонный рабочий, изготовитель свечей, мыла, художественных изделий из керамики, мастер по обработке цифровой информации. Для получения знаний в учреждении созданы специальные мастерские. О прохождении производственной практики договорились с компаниями «Сбер», «Исток-Аудио», «Билайн» и другими.

Директор центра Галина Епифанова отметила, что учреждение получилось именно таким, каким его задумывали. Изначально предполагалось, что он будет небольшим, но на деле получилось еще лучше. Теперь здесь не только проходят реабилитацию, но и получают профессию.

«Сегодня он (центр — ред.) предполагает возможность проживания 100 человек. Плюс еще где-то 100 человек ежедневно смогут сюда приходить, чтобы учиться. Тут 10 мастерских — это и мыловарение, и ткацкая, и художественная, и керамическая и другие. У нас имеется договоренность с большими ресторанами, которые будут обучать ребят, и потом брать их на работу», — заключила Епифанова.