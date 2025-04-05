Воробьев поблагодарил неонатологов Подмосковья за труд и заботу о детях

5 апреля в России профессиональный праздник отмечают врачи-неонатологи, которые первыми следят за здоровьем новорожденных детей, а в некоторых случаях спасают им жизни. Губернатор Московской области поздравил региональных специалистов с праздником, а также поблагодарил их за труд в своем Telegram-канале .

Воробьев отметил, что неонатологи — это те специалисты, которые не только спасают жизни новорожденных детей, которые по каким-то причинам родились раньше срока, но также следят за их здоровьем в течение первого месяца жизни. На данный момент в Московской области работает 256 неонатологов, которые за 2024 год оказали необходимую помощь 348 малышам, родившимся в том числе с весом до одного килограмма.

Персональные поздравления с профессиональным праздником от Воробьева получил заведующий отделением детской реанимации и интенсивной терапии Наро-Фоминского перинатального центра Сергей Пряхин, завотделением новорожденных Наро-Фоминского перинатального центра Роман Горошко, главный неонатолог Московской области Анастасия Петрова, завотделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Коломенского перинатального центра Алина Маслова и заведующий реанимационно-консультативным центром новорожденных Московского областного перинатального центра Александр Поволоцкий. Все перечисленные специалисты имеют многолетний опыт работы, через их заботливые руки прошло много детей, в числе которых были младенцы с экстремальным весом.

Губернатор Московской области выразил благодарность всем региональным неонатологам, поблагодарил их за труд, заботу о детях и их здоровье.