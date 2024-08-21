Воробьев назвал открытую в Красногорске клинику Рошаля давней мечтой

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку проекта о строительстве в Красногорске Детского клинического центра имени Леонида Рошаля и заявил, что эта больница была давней мечтой.

По словам Воробьева, власти давно мечтали открыть в регионе такую клинику, где маленькие пациенты могли бы получать нужную помощь сразу по нескольким направлениям у узких специалистов и при необходимости в этом же центре оперироваться.

«В регионе есть крупные клиники и сильные врачи — НИКИ детства в Мытищах, детская больница в Люберцах и т. д., — но практически у каждой своя узкая специализация. Вместе с тем у нас в Подмосковье 1 млн 761 тыс. детей от 0 до 18 лет. Наши детские врачи ежегодно получают порядка 20 млн обращений, только в первом полугодии этого года было 85 тыс. госпитализаций», — рассказал Воробьев.

До конца 2024 года в Детском клиническом центре имени Рошаля планируют принять более 19 тысяч детей, а стационарную помощь окажут примерно 5 130 несовершеннолетним.

Глава Подмосковья отметил, что очень благодарен Путину за поддержку проекту. Воробьев лично показал российскому лидеру новый центр после церемонии открытия, которая состоялась 21 августа. Путин остался доволен клиникой, восхитился удобством палат и убедился в том, что в новом медицинском учреждении работают высококвалифицированные специалисты.