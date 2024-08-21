Воробьев показал Путину новую детскую больницу имени Рошаля в Красногорске

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21 августа стало важным днем для Подмосковья — президент России Владимир Путин побывал на открытии новой областной больницы. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьев.

В Подмосковье открылся детский клинический центр имени Л.М. Рошаля. Он располагается в Красногорске.

«Спасибо президенту, что в феврале 2019 года поддержал наш большой флагманский проект», - написал Воробьев.

По его словам, в новом детском клиническом центре работают лучшие специалисты с уникальными профилями из разных уголков страны. Также в больнице установлена современная техника.

«Дети со всей России смогут получать здесь лучшую медицинскую помощь бесплатно», - добавил губернатор.

Воробьев поблагодарил всех людей, кто приложил руку к открытию детского клинического центра. Он особенно отметил заслуги Леонида Рошаля, заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, полномочного представителя президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева, главного врача Татьяны Шаповаленко, а также министра здравоохранения России и других специалистов.