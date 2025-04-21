Воробьев и Бастрыкин открыли санаторий Следственного комитета РФ в Наро-Фоминске

В подмосковном Наро-Фоминском городском округе на базе пансионата «Нара» начал работать новый санаторий Следственного комитета России. В церемонии открытия учреждения поучаствовали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и председатель СК РФ Александр Бастрыкин. В торжественном слове глава региона поблагодарил сотрудников ведомства за работу, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

«Уважаемый Александр Иванович (Бастрыкин — ред.), товарищи офицеры, ветераны службы, сегодня (21 апреля — ред.) мы открываем комфортабельный, оснащенный всем необходимым санаторий для восстановления, отдыха сотрудников СК РФ. Часто видим вас, весь личный состав в очень сложных ситуациях, на линии боевого соприкосновения. Все, что связано с жизнью нашей страны, правоохранительными действиями, следственными мероприятиями, крайне важно. Хочу сказать слова благодарности за постоянное взаимодействие. Вы помните те тяжелые события, произошедшие чуть больше года назад (теракт в „Крокус Сити Холле“ — ред.). Следователи в течение продолжительного времени работали, делали все, чтобы люди, которые оказались в беде, их близкие получили защиту. Сегодня появилось еще одно место, где сотрудники смогут проводить время с семьями, с близкими, соратниками», — сказал Воробьев.

Фото - © Екатерина Агеева

Сотрудники Следственного комитета России, включая тех, кто вышел на пенсию, а также их семьи из разных уголков страны, теперь имеют возможность пройти лечение в санатории, расположенном в ведомственном комплексе на территории Наро-Фоминска. Это место оборудовано 67 номерами с высоким уровнем комфорта. Одновременно в санатории смогут разместиться 99 человек.

«Сегодня в жизни Следственного комитета важное, я бы сказал, историческое событие. Наконец-то открывается санаторий в Московской области. Спасибо, Андрей Юрьевич (Воробьев — ред.), вам, вашим коллегам. Мы очень долго ждали этого, потому что у нас есть прекрасный санаторий в Крыму, но в родном Подмосковье ничего подобного не было. И вот, наконец, появилось. Я уверен, что этот санаторий принесет пользу нашим сотрудникам, нашим ветеранам. К сожалению, у нас сейчас есть раненые участники специальной военной операции, которым потребуется отдых и лечение. Желаю, чтобы санаторий процветал долгие-долгие годы, нес здоровье, счастье и отдых нашим товарищам», — сказал Бастрыкин на торжественной церемонии открытия санатория.

Фото - © Екатерина Агеева

Отдыхающие санатория «Нара» смогут пользоваться разными удобствами. На территории располагается большой спортивный комплекс, который включает в себя бассейны, залы для фитнеса и гимнастики, а также поля для игры в футбол и волейбол.

Для проведения мероприятий в санатории оборудовали актовый зал. На прилегающей территории установили беседки и фонтаны, а также оборудовали мангальную зону и уютную библиотеку. Для детей на территории санатория создана игровая площадка, оснащенная современным инвентарем. Для безопасности гостей санаторий оснащен системой видеонаблюдения, охватывающей весь периметр.