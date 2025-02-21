Володин выступил с инициативой запретить дистанционное обучение для медиков

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в ближайшее время депутаты обсудят целесообразность наличия электронного и дистанционного обучения по медицинским направлениям в России, сообщает Infox .

В своем Telegram-канале он отметил, что ежегодно около 70-90 тысяч медицинских специалистов проходят курсы переподготовки и повышения квалификации. Многие из них обучаются в частных образовательных учреждениях, которые часто предлагают дистанционные программы. В интернете можно встретить множество предложений по подготовке врачей.

По мнению Володина, больше всего беспокойства вызывает дистанционная переподготовка. Он подчеркнул, что трудно представить, как можно освоить профессию стоматолога или акушера-гинеколога через Интернет. При этом такие образовательные услуги стоят в среднем около 20 тысяч рублей, а повышение квалификации может обойтись всего в 4-5 тысяч.

Качество медицинского обслуживания страдает из-за подобного обучения, убежден спикер Госдумы.

Чтобы улучшить ситуацию, необходимо пересмотреть подходы к созданию учебных планов и ужесточить требования к лицензированию учебных заведений. Ключевым моментом является то, что получение новой специализации и повышение квалификации невозможно без практических занятий, заключил Володин.