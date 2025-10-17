Во Дворце культуры Жуковского 22 и 24 октября пройдет вакцинация от гриппа и ОРВИ

22 и 24 октября с 14:00 до 18:00 в розовой гостиной Дворца культуры Жуковского будет проходить выездная вакцинация против гриппа и ОРВИ. Ее проведут сотрудники отделения профилактики городской поликлиники Жуковской областной клинической больницы при поддержке администрации города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

При иммунизации будут использоваться российские проверенные вакцины «Флю М» и «Совигрипп». Медицинские специалисты напоминают, что вакцинация является наиболее эффективным методом профилактики указанных заболеваний и их осложнений.

Всем желающим сделать прививку необходимо взять с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Также пройти вакцинацию можно в поликлинике после консультации с терапевтом. Запись на прием к врачу доступна через региональный портал «Здоровье» ( zdrav.mosreg.ru ), по единому телефону 122 или непосредственно в регистратуре медучреждения.

Вакцинация будет проходить по адресу: городской округ Жуковский, улица Фрунзе, 28.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025 года уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.