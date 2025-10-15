Власти Москвы поздравили сотрудников скорой помощи со 106-летием службы

15 октября московской скорой помощи исполнилось 106 лет. Мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале поздравил сотрудников и поблагодарил их за профессионализм, заботу о жизнях и здоровье граждан.

Столичная скорая начала свою работу 15 октября 1919 года. Сейчас она является одной из самых эффективных экстренных медицинских служб в мире.

Порядка 11 тыс. сотрудников работает на Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова. Свыше 1 тыс. бригад каждый день совершают порядка 12 тыс. выездов. Диспетчеры, к которым обратились по номеру «103», отвечают всего за три-четыре секунды.

Цифровизация играет важную роль в оказании скорой медпомощи. Врачам выдают планшеты, подключенные к ЕМИАС. У них есть возможность ознакомиться с данными электронной карты пациента по пути к нему

В первом полугодии 2025 года 80 бригад получили новые автомобили, разработанные специалистами московской скорой вместе с конструкторами автомобильного завода ГАЗ. В них по-новому размещено высокотехнологичное медоборудование, внедрены эргономичные, современные решения, облегчающие работу медиков.

Ранее резидент ОЭЗ Москвы поставил аппараты реанимации в скорую помощь. Из-за высокого спроса он увеличил годовой план выпуска системы в 4,2 раза — до 210 штук.

