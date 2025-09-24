Вирусолог заявил, что коронавирус постепенно превращается в сезонное заболевание

Кандидат медицинских наук, вирусолог и главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что коронавирусная инфекция приобретает черты сезонного заболевания, сообщает «Крым 24» .

«Covid-19 постепенно становится сезонным заболеванием», — отметил он.

По словам вирусолога, в настоящий момент в России преобладает штамм «статус» — подвид омикрона, который впервые был обнаружен в конце 2021 года. В 2022 году именно этот вариант вируса был причиной большинства случаев заражения коронавирусом.

Другие мутации омикрона также распространяются, однако их опасность не выше, чем у предыдущих штаммов. Альтштейн полагает, что новые варианты не так опасны, так как протекают легче и характеризуются сниженной летальностью.

Специалист отметил, что за последние годы существенно повысился коллективный иммунитет населения, что также способствует ограничению масштаба распространения инфекции по сравнению с периодом пандемии.

