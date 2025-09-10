Видновский перинатальный центр оснастили оборудованием для выхаживания новорожденных

В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных № 1 Видновского перинатального центра подмосковного Ленинского округа установлено новое медицинское оборудование стоимостью более 23 миллионов рублей. Современная аппаратура расширит возможности выхаживания детей с экстремально низкой массой тела и тяжелыми патологиями. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского городского округа.

«В отделении работают очень профессиональные врачи, которые с любовью, вниманием и заботой относятся к каждому малышу, что проходит лечение. Для нас важно, чтобы оснащение было самым современным, потому что дает полную уверенность докторам и родителям на скорейшее выздоровление торопыжек», — отметила заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных № 1 Елена Трифонова.

Уточняется, что в рамках модернизации отделение получило ультразвуковую систему экспертного класса с 4 датчиками для диагностики патологий у новорожденных, аппарат для гипотермии с циркулирующей жидкостью для лечения поражений головного мозга, прибор для мониторинга церебральной функции, позволяющий оценивать эффективность терапии. Новая техника обеспечивает высочайшую точность диагностики и позволяет выявлять патологии на ранних стадиях.

В пресс-службе напомнили, что в рамках инициативы по улучшению условий родовспоможения и повышения доступности медицинских услуг, в Ленинском округе началось строительство второго корпуса Видновского перинатального центра, что позволит значительно расширить возможности оказания медицинской помощи матерям и детям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.