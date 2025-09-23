Ветврач объяснил, можно ли держать с другими животными найденного кота

Главный врач столичной ветеринарной клиники Михаил Шеляков рассказал РИАМО, если кто-то хочет взять на передержку найденного домашнего кота, то должен знать, что животному нужен недельный карантин, а также осмотр ветврачей.

«Если мы видим кота и понимаем, что он сбежал из дома и прибился к нам, то начинаем искать хозяев по социальным сетям. Ищем объявления о пропаже. Это самый лучший вариант, потому что только владелец знает, какое у животного питание, инфекции прививки и прочее. В случае, если кота надо оставить у себя, – это недельный карантин. К своим животным его не подпускаем», — рассказал Шеляков.

Ветврач объяснил, что после этого в течение семи дней следует пронаблюдать за найденным котом, обращая внимание на его самочувствие. Если замечены признаки недомогания, то животное нужно доставить в клинику на обследование. Там станет ясно, есть ли у кошки заразные инфекционные заболевания и безопасно ли держать ее дома.

Шеляков также напомнил, что, взяв животное, никто не знает, были ли даны кошке препараты от глистов, блох, какие вакцины есть у животного. Поэтому надо исходить из того, что их нет.

Ветврач заключил, что прививки можно поставить хвостатому повторно, ущерба от этого не будет.