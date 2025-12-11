Вакцинация не справляется: Россию атакует агрессивный грипп А

В России резко выросло число заразившихся агрессивный гриппом А, с которым не всегда справляется даже вакцинация. Болезнь получила народное название — «пятидневная». Именно столько по времени человек чувствует недомогание, сообщает Baza .

Симптомы гриппа А включают высокую температуру в районе 38–40 градусов, сильную ломоту в теле, которые сложно сбиваются препаратами. К этому могут добавиться рвота, диарея, кашель, заложенность носа. Взрослого человека грипп «косит» за пару часов, детям хватает получаса.

Особенный рост заболеваемости зафиксирован среди детей в возрасте 2–5 лет. В группе риска также пациенты с двумя и более болезнями, люди на иммуносупрессивной терапии и диабетики.

В этом сезоне циркулируют сразу два штамма — свиной и гонконгский (грипп А). Превышение порогового уровня заболеваемости зафиксировано в 8 из 89 субъектов страны. Грипп особенно опасен для пожилых людей, потому что может вызвать осложнение в виде пневмонии.

Ранее сообщалось, что в Москве уровень заболеваемости сезонными вирусами остается в пределах нормы, а показатели по гриппу ниже прошлогодних, сообщили в департаменте здравоохранения.

