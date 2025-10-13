сегодня в 20:05

В Жуковском 14 октября состоится выездная вакцинация от гриппа и ОРВИ

14 октября с 14:00 до 18:00 в розовой гостиной Дворца культуры Жуковского будет проходить выездная вакцинация против гриппа и ОРВИ. Ее проведут сотрудники отделения профилактики городской поликлиники Жуковской областной клинической больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

При иммунизации будут использоваться российские проверенные вакцины «Флю М» и «Совигрипп». Медицинские специалисты напоминают, что вакцинация является наиболее эффективным методом профилактики указанных заболеваний и их осложнений.

Всем желающим сделать прививку необходимо взять с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Также пройти вакцинацию можно в поликлинике после консультации с терапевтом.

Запись на прием к врачу доступна через региональный портал «Здоровье» ( zdrav.mosreg.ru ), по единому телефону 122 или непосредственно в регистратуре медицинского учреждения.

Вакцинация будет проходить по адресу: городской округ Жуковский, улица Фрунзе, 28.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.