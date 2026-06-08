В выходные почти 500 жителей Подмосковья прошли осмотр в парках

Акция «Проверь свое здоровье в парке» стартовала в Московской области в прошедшие выходные. Выездные бригады врачей приняли почти 500 человек в 33 округах региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Медики работали в 33 городских округах, в том числе в Воскресенске, Кашире, Лобне и Можайске. Жители могли пройти профилактический осмотр на свежем воздухе без предварительной записи.

«В этом году в Московской области мы возобновили акцию "Проверь свое здоровье в парке". Только за минувшие выходные возможностью пройти профилактический осмотр на свежем воздухе воспользовались почти 500 человек. В случае выявления отклонений пациенты направлялись на более углубленное обследование в поликлинику по месту прикрепления», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Он добавил, что при необходимости жителей направляли на дополнительную диагностику в медицинские организации по месту прикрепления.

Результаты обследования направят в личный кабинет пациента на портале «Здоровье» по ссылке https://zdrav.mosreg.ru/start.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.