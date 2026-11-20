В Волоколамске проходит Неделя борьбы с устойчивостью к антибиотикам

Неделя борьбы с антимикробной резистентностью проходит в Волоколамске с 16 по 22 ноября. Она приурочена к Всемирной неделе повышения осведомленности о проблеме устойчивости к противомикробным препаратам, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Неделя борьбы с антимикробной резистентностью проходит по всей России. Устойчивость микроорганизмов к антибиотикам и другим противомикробным средствам — глобальная угроза. Бесконтрольное применение препаратов ускоряет этот процесс, делая обычные инфекции трудноизлечимыми. Особое внимание проблеме следует уделять людям, склонным к самолечению, и медицинским работникам при назначении терапии.

«Антибиотики — это не универсальное средство от всех болезней. Они эффективны только против бактериальных инфекций и абсолютно бесполезны при вирусных заболеваниях. Прием антибиотиков без назначения врача, их бесконтрольное использование и преждевременное прекращение курса лечения — это главные причины формирования устойчивых штаммов бактерий», — рассказал врач-терапевт Волоколамской больницы Руслан Объедков.

Врач отметил, что устойчивость уже приводит к неэффективности стандартных схем лечения и повышает риск осложнений и смерти. Он рекомендовал принимать антибиотики только по назначению врача, соблюдать дозировку и длительность курса, не использовать препараты, оставшиеся от предыдущих заболеваний.

Во время диспансеризации врач может оценить общее состояние здоровья и при необходимости назначить лечение. Вакцинация помогает предотвратить инфекционные заболевания и снизить потребность в антибиотиках. Записаться к терапевту можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» или по номеру 122.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.