Разорванное на части тело нашли на трассе А-107 в Солнечногорске Происшествия сегодня в 12:53

Утром в пятницу на трассе А-107 недалеко от деревни Чашниково (округ Солнечногорск) обнаружили разорванное на части тело, сообщает «МК: срочные новости».

Труп обнаружили примерно в 07:20. Скорее всего, неизвестный сбил мужчину на большой скорости, после чего уехал с места аварии. Людей, которые что-то знают о происшествии, попросили сообщить в ближайший отдел полиции. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.