Концерт «Праздник для мамы», посвященный Дню матери, состоится 25 ноября в 18:00 в культурном центре имени Н. П. Васильева в Электростали, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В среду, 25 ноября, культурный центр имени Н. П. Васильева в Электростали примет гостей праздничного концерта «Праздник для мамы». Программу посвятят Дню матери.

Творческие коллективы представят музыкальные и танцевальные номера. Организаторы обещают теплую, домашнюю атмосферу. Концерт станет поводом провести вечер вместе с мамами и поблагодарить их за любовь и заботу.

Мероприятие начнется в 18:00 по адресу: ул. К. Маркса, д. 7. Вход свободный. Возрастное ограничение — 0+.

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