Симфонический оркестр Московской областной филармонии 21 ноября представит в музее «Новый Иерусалим» в Истре программу «Симфоническая миниатюра на бис». Концерт посвятят русской музыке рубежа XIX и XX веков, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Концерт «Симфоническая миниатюра на бис» пройдет 21 ноября в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре. Симфонический оркестр Московской областной филармонии исполнит произведения русских композиторов рубежа XIX и XX веков. Программа состоит из двух отделений.

Первым отделением будет дирижировать Максим Бетехтин — выпускник Московской консерватории, основатель камерного оркестра «Околобаха». Вечер откроет вступление к опере Николая Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Затем прозвучат вальс из балета Александра Глазунова «Раймонда» и цыганская пляска из оперы Сергея Рахманинова «Алеко». Завершат первую часть «Половецкие пляски» из оперы Александра Бородина «Князь Игорь».

Во втором отделении за дирижерский пульт встанет Дмитрий Юровский. Оркестр исполнит увертюру Антона Аренского «Сон на Волге» и Второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Сольную партию исполнит приглашенный пианист Наиль Мавлюдов — выпускник Московской консерватории, лауреат международных конкурсов.

Начало концерта в 17:00. Возрастное ограничение — 12+. Подробная информация и билеты доступны на сайте музея «Новый Иерусалим».

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