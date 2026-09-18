В Волоколамске 19 сентября пройдет единый день диспансеризации

Единый день диспансеризации пройдет в субботу, 19 сентября, во взрослой поликлинике Волоколамска по адресу: улица Ново-Солдатская, 16. Обследования будут проводить с 8:00 до 12:00, при себе необходимо иметь паспорт.

Пациенты смогут пройти ЭКГ, рентген органов грудной клетки, анкетирование и первичный осмотр врача-терапевта. Также можно будет сдать кровь на общий и биохимический анализы.

«Особенно важно проходить диспансеризацию людям старше 40 лет. У них начинают появляться хронические заболевания, такие как гипертония, сахарный диабет, онкологические заболевания. Диспансеризация позволяет выявить эти недуги на ранней стадии и своевременно начать лечение, являясь важным инструментом профилактики заболеваний и поддержания здоровья населения», — рассказал заведующий взрослой поликлиникой Волоколамска Руслан Корсаков.

Диспансеризация включает профилактический медицинский осмотр и дополнительные обследования для оценки состояния здоровья. Регулярные проверки помогают выявлять заболевания на ранних стадиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.

Снижение потребления алкоголя и профилактика его последствий — одно из направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью, в России работают медицинские и общественные организации, а также церковные проекты, куда можно обратиться за помощью даже анонимно.