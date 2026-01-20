сегодня в 19:05

В Тучково Рузского округа 23 января пройдет встреча по вопросам здравоохранения

В поселке Тучково Рузского округа 23 января состоится встреча жителей с главным врачом Рузской больницы и представителем Минздрава Московской области по вопросам здравоохранения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча в формате «Выездной администрации» пройдет в центре культуры и искусств по адресу: Тучково, улица Советская, дом 17. Начало мероприятия запланировано на 17:00.

В обсуждении примут участие главный врач Рузской больницы и представитель министерства здравоохранения Московской области. Жители смогут задать вопросы о медицинской помощи, обеспечении лекарствами, работе поликлиник и стационаров.

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев отметил, что участники встречи смогут получить разъяснения по актуальным проблемам здравоохранения и предложить свои идеи по улучшению медицинского обслуживания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.