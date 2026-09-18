В Ступино более 1,5 тыс больничных закрыли дистанционно с начала года

Жители Ступино с начала 2026 года дистанционно закрыли около 1,5 тыс. листков нетрудоспособности через телемедицинские консультации в Ступинской клинической больнице, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациенты Ступинской клинической больницы могут закрыть больничный лист дистанционно, без посещения поликлиники. С начала 2026 года через телемедицинские консультации закрыли около 1,5 тыс. листков нетрудоспособности. Сервис востребован при выздоровлении после острого заболевания, купировании обострений хронических болезней и после операций.

«У нас открыт ТМК по закрытию листков нетрудоспособности. Пациенты могут записаться туда через национальный мессенджер МАКС или информационную платформу — самостоятельно либо по направлению врача на очном приеме. Пациент выбирает удобный кабинет и время, врач связывается с ним, уточняет состояние, вносит информацию в медицинскую документацию — и листок закрывается дистанционно», — рассказала заведующая информационно-аналитическим отделением больницы Евгения Лавренова.

Формат позволяет избежать очередей и выбрать время консультации в течение дня. Для связи пациенту необходимо установить мессенджер МАКС и ответить на звонок в назначенное время. Если дозвониться не удается, специалисты звонят на указанный в документации номер и отправляют СМС. При отсутствии ответа пациенту назначают очный прием в поликлинике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.

Забота о здоровье, формирование здоровых привычек — одно из направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Разобраться, как сделать повседневный рацион полезнее и разнообразнее, поможет запущенный в рамках него портал «Думай, что ешь». Он позволяет поддерживать активный образ жизни и сохранять хорошее самочувствие как можно дольше.