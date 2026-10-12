В Ступине провели свыше 700 операций по удалению катаракты

Врачи Ступинской больницы с начала 2026 года провели свыше 700 операций по удалению катаракты с имплантацией искусственной линзы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Ступинской больнице с начала года выполнили свыше 700 факоэмульсификаций катаракты с имплантацией интраокулярной линзы. Заведующая офтальмологическим отделением Екатерина Фомина дважды в неделю проводит по 10–13 операций.

Катаракта — частичное или полное помутнение хрусталика глаза. Обычно она развивается после 60 лет и может привести к полной утрате зрения. Подробнее о заболевании: https://www.smclinic.ru/diseases/katarakta/.

При факоэмульсификации помутневший хрусталик разрушают ультразвуком до состояния эмульсии и удаляют. В капсульный мешок устанавливают индивидуально подобранную искусственную линзу, которая заменяет естественный хрусталик и фокусирует свет на сетчатке. Метод считается «золотым стандартом» благодаря высокой точности, минимальной травматичности и быстрому восстановлению зрения.

Ежемесячно примерно у 90 пациентов после операции исчезает пелена перед глазами, повышается острота зрения, цвета становятся ярче и насыщеннее.

«Я рекомендую проходить профилактический осмотр у офтальмолога хотя бы раз в год или полгода, даже если вас ничего не беспокоит. Особенно важно не игнорировать такие симптомы, как помутнение, «туман» перед глазами, снижение яркости цветов или трудности с чтением при слабом свете», — пояснила Екатерина Викторовна Фомина.

Она подчеркнула, что раннее обращение к врачу при этих симптомах повышает вероятность сохранить зрение на долгие годы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.