В Шатурской больнице появился передвижной маммограф

Передвижной маммограф закуплен для Шатурской больницы. Оборудование было приобретено благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Передвижной маммограф — это полностью оборудованный мобильный медицинский кабинет, который может перемещаться по муниципальному округу Шатура и проводить обследование женщин прямо там, где это необходимо», — рассказал врач-рентгенолог Игорь Батицкий.

Новый мобильный медицинский кабинет оснащен современным маммографом, который обеспечивает высокое качество снимков и точность диагностики. Обследование занимает всего несколько минут и проводится опытными медицинскими работниками. Все полученные результаты будут доступны для лечащего врача в кратчайшие сроки.

Как пояснили в Шатурской больнице, женщины в возрасте от 40 лет и старше могут записаться на обследование через участкового врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе.

Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга. «Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.