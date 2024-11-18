В Шатуре начался ремонт старого корпуса детской поликлиники

Сразу после открытия детской поликлиники на ул. Строителей в Шатуре приступили к ремонту в корпусе на Интернациональной, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас здесь завершены демонтажные работы. В помещениях будут обновлены напольные покрытия, отремонтированы потолки, обновлены стены. Также здесь заменят мебель и сантехническое оборудование, обновят электропроводку.

В результате детское лечебное учреждение будет приведено к региональному стандарту.

Завершить ремонт планируется в первом квартале 2025 года. После этого в городе будут доступны два корпуса лечебного учреждения. Это будет удобно для пациентов, ведь два корпуса находятся в разных частях Шатуры. Кроме того, каждый педиатр получит свой отдельный кабинет. Сейчас врачи вынуждены делить кабинеты посменно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.