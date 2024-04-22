В Серпухове чествовали лучших работников и трудовые коллективы округа

Во Дворце культуры «Россия» в рамках праздника труда в Московской области состоялось чествование лучших работников и трудовых коллективов городского округа Серпухов. Мероприятие было открыто поздравлением губернатора Московской области Андрея Воробьева в адрес жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В рамках празднования дня труда Московской области главой муниципалитета Сергеем Никитенко отмечена работа здравоохранения. Почетная награда досталась медикам Серпуховской больницы, возглавляемой Павлом Звенигородским. Кубок городского округа Серпухов за достигнутые успехи в развитии здравоохранения вручен коллективу учреждения.

«От лица всего коллектива Серпуховской больницы поздравляю коллег. Благодарю каждого сотрудника за ваш ежедневный труд, за добросовестное и ответственное отношение к работе, за высокие достигнутые успехи и личный вклад в развитие здравоохранения округа. Желаю вам крепкого здоровья, мира, семейного благополучия и новых побед», — поздравил главный врач Серпуховской больницы Павел Звенигородский.

Слова признательности и уважения адресовали всем, кто своей добросовестной работой вносит вклад в развитие здравоохранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что традиционно в регионе очень диверсифицированная экономика. В то же время в приоритете стоит импортозамещение.

«Сейчас, понятно, видно, какое давление оказывается на экономику, и вместе с тем импортозамещение у нас — тот приоритет, на который мы обращаем особое внимание», — сказал Воробьев.