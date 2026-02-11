В Сергиевом Посаде после переезда открылся онкологический центр

Отделение оснащено современной инфраструктурой на 20 коек, обеспечивающей полный спектр необходимого лечения: химиотерапия, иммунотерапия, таргетная терапия. Для пациентов с тяжелыми случаями предусмотрены две реанимационные койки, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Центр теперь находится по адресу: ул. Бероунская, д. 20Б.

10 февраля его посетила глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова вместе с депутатом Мособлдумы Олегом Гаджиевым и председателем окружного Совета депутатов Ритой Тихомировой.

«После ремонта здесь очень светло, уютно, просторно и спокойно. Создана именно та атмосфера, которая так нужна для выздоровления. Но главное в этом центре — люди. Здесь я увидела команду профессионалов — врачей-онкологов, медсестер и всего персонала», — рассказала Оксана Ероханова.

Для местных жителей появление нового медицинского учреждения стало важной опорой в преодолении тяжелых заболеваний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.