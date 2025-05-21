В Серебряных Прудах прошел тематический день для особенных детей

В отделении социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ОВЗ на дому городского округа Серебряные Пруды прошел тематический день, посвященный вежливости и этикету

Его цель — сформировать у детей представление об этикете и культурном поведении, обратить внимание на то, как добрые и вежливые слова помогают преодолеть трудности в общении, систематизировать правила доброго, вежливого поведения, обобщить и расширить знания детей о хороших и плохих поступках.

Дети, во время настольных игр, вместе со специалистами отправились в путешествие по острову Вежливости. На остановках: «Добрые слова», «Верные друзья», «Хорошие поступки» дети играли в дидактические игры: «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Вежливая просьба», разбирали бытовые ситуации с оценкой поступка, отгадывали загадки про вежливые слова, превращали слова в добрые, хорошие, отгадывали героев мультфильмов, учились делать комплименты.

По окончании путешествия дети делали аппликации «Копилка добра», «Цветок вежливости».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.