В сентябре в Клину мальчиков родилось больше, чем девочек

В Клинском роддоме за сентябрь 2024 года приняли 116 родов. На свет появилось 117 детей. В одной из семей появилась на свет двойня — и мальчик и девочка. В целом за месяц мальчиков родилось больше — 64 ребенка, а девочек — 53, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Клинском роддоме рожают не только женщины из Клина. Клинский роддом является окружным акушерским перинатальным стационаром второго уровня. Его мощность 55 коек. В сентябре здесь приняли решение рожать детей женщины из Волоколамска, Лотошино, Химок, Шаховской и 18 женщин из Тверской области.

В Клинском роддоме практикуют и партнерские роды. В сентябре рожать вместе с мужем приняли решение 7 женщин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.