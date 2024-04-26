В российском регионе подскочила заболеваемость корью
В Рязанской области выросла заболеваемость корью
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В Рязанской области с января 2024 года фиксируется подъем заболеваемости корью. Чаще всего болезни подвержены невакцинированные дети, сообщает «Бриф24».
Многие родители, закрывая глаза на рекомендации врачей, отказываются прививать детей от кори. По словам медиков, из-за непривитых пациентов страдают и здоровые ребята, поскольку болезнь передается быстрыми темпами.
В Рязанской области есть вакцина от кори — «Вактривир». В местном Минздраве сообщили, что такую прививку получают дети, которым исполнился год.
Также инъекцию «Вактривира» ставят ребятам, которые готовятся поступать в первый класс или вакцинируются повторно.