В российском регионе подскочила заболеваемость корью

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В Рязанской области с января 2024 года фиксируется подъем заболеваемости корью. Чаще всего болезни подвержены невакцинированные дети, сообщает «Бриф24» .

Многие родители, закрывая глаза на рекомендации врачей, отказываются прививать детей от кори. По словам медиков, из-за непривитых пациентов страдают и здоровые ребята, поскольку болезнь передается быстрыми темпами.

В Рязанской области есть вакцина от кори — «Вактривир». В местном Минздраве сообщили, что такую прививку получают дети, которым исполнился год.

Также инъекцию «Вактривира» ставят ребятам, которые готовятся поступать в первый класс или вакцинируются повторно.